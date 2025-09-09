Bosch розробляє системи автоматизованого водіння для Volkswagen Group

Bosch і CARIAD спільно розробляють програмне забезпечення для автопілотів рівнів 2 і 3 та систем допомоги водієві, використовуючи можливості штучного інтелекту. Це дозволить створити потужні системи допомоги водінню.

Volkswagen Group планує інтегрувати ці функції у свою нову архітектуру автомобілів. Bosch, що пропонує рішення від окремих функцій до повного програмного середовища, зробить їх доступними і для інших виробників. Партнерство компаній демонструє, що технологія може стати основою для європейських рішень.

"Своїми результатами ми підтверджуємо, що німецька автомобільна промисловість опанувала ключові технології штучного інтелекту й автоматизованого водіння. Завдяки досвіду наших розробників й інженерів ми забезпечуємо важливу складову цифрового суверенітету Європи. Мета Альянсу — зробити автоматизовані системи водіння зручними та безпечними для якомога більшої кількості людей, аби вони могли ефективніше використовувати час у дорозі", — зазначає Пітер Бош, генеральний директор CARIAD.

Матіас Піллін, технічний директор Bosch Mobility, додає: "Для надійного та масштабного впровадження систем автоматизованого водіння головне значення мають дані та штучний інтелект. Ми зможемо подолати цей виклик лише спільними зусиллями, працюючи як рівноправні партнери та відмовляючись від усталених стереотипів. Разом із CARIAD у межах Альянсу з автоматизованого водіння ми показуємо, як це має діяти на практиці".

Першими тестовими моделями стали ID.Buzz та Audi Q8. У 2025 році сотні авто отримають комплексні системи датчиків для збору даних. Це допоможе розробникам оптимізувати алгоритми та аналізувати рідкісні й складні ситуації на дорозі, так звані "корнер-кейси". Завдяки цьому асистоване та автоматизоване водіння стане ще безпечнішим і зручнішим для користувачів.