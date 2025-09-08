Volkswagen планує будівництво нових заводів в США

Volkswagen вів переговори з урядом США щодо значних інвестицій у другий за величиною автомобільний ринок світу, де тарифи коштували провідному європейському автовиробнику мільярди євро з початку року.

Генеральний директор Олівер Блум заявив Reuters, що Volkswagen не схвалює "асиметричну" угоду між Брюсселем і Вашингтоном, яка передбачає 15% тарифів на імпорт автомобілів з ЄС та відсутність тарифів на імпорт промислових товарів зі США до Європи.

"Тому ми розраховуємо на наш план інвестицій у США", що сприятиме розвитку місцевої зайнятості та ланцюга поставок VW, сказав Блюм на автосалоні IAA у Мюнхені, додавши, що переговори з урядом США були "дуже позитивними".

Volkswagen розглядає можливість значних інвестицій для розширення свого бізнесу в США, включаючи завод для бренду Audi, і провів переговори про те, як Вашингтон може надати підтримку. Він сподівався на швидке рішення, "нам потрібно зараз прийняти рішення щодо локалізації нашого бізнесу там", – сказав він.

Volkswagen намагається пом'якшити удар від імпортних мит на автомобілі США у розмірі 27,5%, які, за словами Блюма, коштували автовиробнику кілька мільярдів євро цього року, переважно через імпорт Audi та Porsche.

Як і його конкуренти, Volkswagen чекає на зниження поточних імпортних тарифів на автомобілі зі США до 15%, що й пообіцяла зробити адміністрація США за президента Дональда Трампа. Але перенесення виробництва у США є гарним рішенням для компанії.