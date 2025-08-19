Укр
Ру

Які авто зі США імпортували у липні: статистика

Швидко зростає кількість імпортованих з США вживаних електромобілів. Більшість з них побували у серйозних ДТП.
Які авто везуть з США в Україну: статистика - Auto24
Євген Гудущан
logo19 серпня, 09:42
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США, повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 р.

Читайте також: В США хочуть заборонити функцію “Start/Stop” в автомобілях

Найбільша частка з цієї кількості (43%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y – 711 од.;
  2. Tesla Model 3 – 555 од.;
  3. Ford Escape – 347 од.;
  4. Nissan Rogue – 260 од.;
  5. BMW X5 – 227 од.
#ДТП #Вживані авто #Авто зі США #Автоновинка #Автобізнес #Новини