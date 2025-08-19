Які авто зі США імпортували у липні: статистика

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США, повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 р.

Найбільша частка з цієї кількості (43%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: