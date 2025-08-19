Які авто зі США імпортували у липні: статистика

Посилання скопійовано!
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США, повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 р.
Читайте також: В США хочуть заборонити функцію “Start/Stop” в автомобілях
Найбільша частка з цієї кількості (43%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним та авто з ГБО – по 4%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y – 711 од.;
- Tesla Model 3 – 555 од.;
- Ford Escape – 347 од.;
- Nissan Rogue – 260 од.;
- BMW X5 – 227 од.