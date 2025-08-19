Укр
Какие авто из США импортировали в июле: статистика

Быстро растет количество импортируемых из США подержанных электромобилей. Большинство из них побывали в серьезных ДТП.
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем в июле 2024 г.

Наибольшая доля из этого количества (43%) - электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 8%. Дизельным и авто с ГБО – по 4%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y – 711 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 555 ед.;
  3. Ford Escape – 347 ед.;
  4. Nissan Rogue – 260 ед.;
  5. BMW X5 – 227 ед.
