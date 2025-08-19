Какие авто из США импортировали в июле: статистика

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем в июле 2024 г.

Наибольшая доля из этого количества (43%) - электромобили. Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 8%. Дизельным и авто с ГБО – по 4%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: