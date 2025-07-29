В США хотят запретить функцию "Start/Stop" в автомобилях

Современные автомобили с бензиновым двигателем оснащены функциями, направленные на повышение эффективности, и среди них технология автоматического запуска/остановки отличается своей простотой и эффективностью. Она позволяет существенно экономить топливо, выключая двигатель, когда авто стоит на месте.

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Но, как отмечает Carscoops, несмотря на эффективность, эта опция стала объектом критики миллионов водителей по всему миру. Некоторые утверждают, что она снижает ресурс двигателя, в частности стартера, тогда как другие просто считают ее ненужной. Примечательно, что сторонники отмечают, что покупатели, которым эта функция не нравится, могут просто выключить ее.

Теперь к хейтерам присоединились представители Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Ранее автопроизводители получали стимул за установку “Start/Stop” в свои автомобили, поскольку до недавнего времени в США были штрафы за несоблюдение средних корпоративных целей экономии топлива. Теперь, когда их отменили, судьба технологии может быть другой.

Чиновники уже заявили о своем желании избавиться от этой технологии. Ли Зелдин, глава EPA, заявил, что она – не более чем трофей за участие в борьбе с изменением климата, что раздражает миллионы американцев. Однако, возможно, реальным решением будет оставить систему, но сделать ее по умолчанию выключенной.

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“Я думаю, что людям нравится экономить деньги на бензине, а если нет, то эту опцию можно выключить. Я не знаю, почему людей нужно лишать этой опции”, — сказал Альберт Гор, исполнительный директор Ассоциации транспорта с нулевым уровнем выбросов.