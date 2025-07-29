В США хочуть заборонити функцію “Start/Stop” в автомобілях

Сучасні автомобілі з бензиновим двигуном оснащені функціями, що спрямовані на підвищення ефективності, і серед них технологія автоматичного запуску/зупинки вирізняється своєю простотою та ефективністю. Вона дозволяє суттєво економити пальне, вимикаючи двигун, коли авто стоїть на місці.

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Але, як зазначає Carscoops, попри ефективність, ця опція стала об’єктом критики мільйонів водіїв по всьому світу. Деякі стверджують, що вона знижує ресурс двигуна, зокрема стартера, тоді як інші просто вважають її непотрібною. Примітно, що прихильники зазначають, що покупці, яким ця функція не подобається, можуть просто вимкнути її.

Тепер до хейтерів доєднались представники Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA). Раніше автовиробники отримували стимул за встановлення “Start/Stop” у свої автомобілі, оскільки донедавна в США були штрафи за недотримання середніх корпоративних цілей економії палива. Тепер, коли їх скасували, доля технології може бути іншою.

Посадовці вже заявили про своє бажання позбутися цієї технології. Лі Зелдін, очільник EPA, заявив, що вона – не більше ніж трофей за участь у боротьбі зі зміною клімату, що дратує мільйони американців. Проте, можливо, реальним рішенням буде залишити систему, але зробити її за замовчуванням вимкненою.

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“Я думаю, що людям подобається економити гроші на бензині, а якщо ні, то цю опцію можна вимкнути. Я не знаю, чому людей потрібно позбавляти цієї опції”, — сказав Альберт Гор, виконавчий директор Асоціації транспорту з нульовим рівнем викидів.