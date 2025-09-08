Volkswagen планирует строительство новых заводов в США

Volkswagen вел переговоры с правительством США относительно значительных инвестиций во второй по величине автомобильный рынок мира, где тарифы стоили ведущему европейскому автопроизводителю миллиарды евро с начала года.

Генеральный директор Оливер Блум заявил Reuters, что Volkswagen не одобряет "асимметричное" соглашение между Брюсселем и Вашингтоном, которая предусматривает 15% тарифов на импорт автомобилей из ЕС и отсутствие тарифов на импорт промышленных товаров из США в Европу.

"Поэтому мы рассчитываем на наш план инвестиций в США", что будет способствовать развитию местной занятости и цепи поставок VW, сказал Блюм на автосалоне IAA в Мюнхене, добавив, что переговоры с правительством США были "очень положительными".

Volkswagen рассматривает возможность значительных инвестиций для расширения своего бизнеса в США, включая завод для бренда Audi, и провел переговоры о том, как Вашингтон может оказать поддержку. Он надеялся на быстрое решение, "нам нужно сейчас принять решение по локализации нашего бизнеса там", – сказал он.

Volkswagen пытается смягчить удар от импортных пошлин на автомобили США в размере 27,5%, которые, по словам Блюма, стоили автопроизводителю несколько миллиардов евро в этом году, преимущественно из-за импорта Audi и Porsche.

Как и его конкуренты, Volkswagen ждет снижения текущих импортных тарифов на автомобили из США до 15%, что и пообещала сделать администрация США при президенте Дональде Трампе. Но перенос производства в США является хорошим решением для компании.