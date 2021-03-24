Электромотор стандартного smart EQ fortwo развивает мощность в 80 лошадиных сил и крутящий момент в 160 ньютон-метров. Оба эти параметра у Brabus 92R более чем на 10 процентов лучше стандартных, а для маленького хэтчбека это существенный прирост.

​​​​​Эту карманную пушку Brabus называет “новым городским суперкаром”. Brabus 92R будет выпущен ограниченной серией из 50 машин.

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Поскольку это Brabus, хэтчбек также выглядит гораздо более агрессивным, чем обычный smart fortwo. Он предлагает моноблочные легкосплавные диски – 16-дюймовые спереди и 17-дюймовые сзади, специальную переднюю панель с тремя большими воздухозаборниками, передний спойлер и боковые юбки, диффузор, карбоновую отделку и спортивную подвеску от Brabus. Последняя на 25 миллиметров приближает автомобиль к дороге.

Максимальная мощность электромотора smart fortwo была увеличена до 92 лошадиных сил, что и дало название проекту. Крутящий момент возрос до 180 ньютон-метров. В режиме движения “Sport +” лютый Brabus ускоряется до сотни за 10,9 секунды. При этом максимальная скорость, как и у стандартной модели, ограничена обозначением 130 километров в час. Аккумулятор у Brabus 92R также стандартный, он обеспечивает пробег на одном заряде до 130 километров.

Внутри Brabus 92R отделан красной кожей и карбоном, педали – алюминиевые, пол застелен ковриками с надписями Brabus. Покупатели также могут заказать специальную отделку краской, а также дополнительную модернизацию интерьера.

Brabus выпустит всего 50 экземпляров 92R. Цены на них в Германии начинаются от 46 284 евро.

Фото: Brabus 92R на базе smart EQ fortwo cabrio / Brabus