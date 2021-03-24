Електромотор стандартного smart EQ fortwo розвиває потужність у 80 кінських сил і крутний момент у 160 ньютон-метрів. Обидва ці параметри у Brabus 92R більш ніж на 10 відсотків кращі за стандартні, а для маленького хетчбека це істотний приріст.

​​​​​Цю кишенькову гармату Brabus називає “новим міським суперкаром”. Brabus 92R буде випущений обмеженою серією з 50 машин.

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Оскільки це Brabus, хетчбек також виглядає набагато агресивнішим, ніж звичайний smart fortwo. Він пропонує моноблочні легкосплавні диски – 16-дюймові спереду і 17-дюймові ззаду, спеціальну передню панель із трьома великими повітрозабірниками, передній спойлер і бічні спідниці, дифузор, карбонову обробку та спортивну підвіску від Brabus. Остання на 25 міліметрів наближає автомобіль до дороги.

Максимальна потужність електромотора smart fortwo була збільшена до 92 кінських сил, що й дало назву проекту. Крутний момент зріс до 180 ньютон-метрів. У режимі руху “Sport +” лютий Brabus прискорюється до сотні за 10,9 секунди. При цьому максимальна швидкість, як і в стандартної моделі, обмежена позначою 130 кілометрів на годину. Акумулятор у Brabus 92R також стандартний, він забезпечує пробіг на одному заряді до 130 кілометрів.

Всередині Brabus 92R оздоблений червоною шкірою та карбоном, педалі – алюмінієві, підлога встелена килимками з написами Brabus. Покупці також можуть замовити спеціальну обробку фарбою, а також додаткову модернізацію інтер’єру.

Brabus випустить лише 50 примірників 92R. Ціни на них у Німеччині починаються від 46 284 євро.

Фото: Brabus 92R на базі smart EQ fortwo cabrio / Brabus