С недавних пор Duster второго поколения начали собирать на заводе в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяс в бразильском штате Парана. Его качество оказалось ниже, чем у глобальной версии.

Представители Latin NCAP настаивают на необходимости запуска масштабной кампании отзыва для уже проданных машин местного производства, после обнародования результатов августовских тестов. В результате фронтального удара кроссовер получил протечку топливной системы, а от бокового удара перевернулся.

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В октябре 2019 года Latin NCAP испытывала Duster румынского производства и выставила кроссоверу четыре звезды из пяти возможных. Машина, собранная в Бразилии, не набрала ни одного балла!

Хотя в прошлом году регламент Latin NCAP несколько ужесточили, нормативы изменились несущественно. В то же время бразильские "Дастер" имеют более скромное оснащение и меньшее количество подушек безопасности. Но это не оправдывает того факта, что в тестах местный Duster заработал 29,47% баллов за защиту водителя и взрослых пассажиров, а также 22,93% за защиту детей. Безопасность пешеходов оценили в 50,79%. После фронтального удара из паркетника стало вытекать горючее, а в результате бокового удара автомобиль вообще перевернулся.

Также Эксперты рекомендуют производителю обратить внимание на проблему с замками дверей. Во время опрокидывания кроссовера одна из дверей непроизвольно открылась.