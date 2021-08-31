Віднедавна Duster другого покоління почали збирати на заводі в муніципалітеті Сан-Жозе-дус-Піньяс у бразильському штаті Парана. Його якість виявилась набагато нижчою, ніж у глобальної версії.

Представники Latin NCAP наполягають на необхідності запуску масштабної відкличної кампанії для вже проданих машин місцевого виробництва, після оприлюднення результатів серпневих тестів. В результаті фронтального удару кросовер отримав протікання паливної системи, а від бічного удару перекинувся.

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У жовтні 2019 року Latin NCAP випробовувала Duster румунського виробництва й виставила кросоверу чотири зірки з п'яти можливих. Машина, зібрана у Бразилії, не набрала жодного балу!

Хоча минулого року регламент Latin NCAP дещо посилили, нормативи змінились несуттєво. Водночас бразильські “Дастер” мають скромніше оснащення і меншу кількість подушок безпеки. Але це не виправдовує того факту, що у тестах місцевий Duster заробив 29,47% балів за захист водія і дорослих пасажирів, а також 22,93% за захист дітей. Безпеку пішоходів оцінили у 50,79%. Після фронтального удару з паркетника стало витікати пальне, а в результаті бічного удару автомобіль взагалі перекинувся.

Також експерти рекомендують виробнику звернути увагу на проблему з замками дверей. Під час перекидання кросовера одна з дверей мимоволі відкрилася.