Пользователь может управлять подсветкой суппортов со своего смартфона.

Компания Brembo является мировым лидером в производстве тормозных систем, а новая разработка итальянской компании выводит ее на новый уровень, поскольку суппорты G Sessanta – первые "умные" механизмы такого рода в истории.

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Концептуальные тормозные суппорты Brembo G Sessanta внешне похожи на первые суппорты, выпущенные Brembo в 1972 году, если кому-то нужен ретрофутуризм в таких деталях. А вот подсветка имеет не только эстетическую пользу, но и практическую: цветные сигналы подскажут водителю, что настало время для замены колодок, а еще свет с колесными дисками может дублировать стоп-сигналы.

Фото: тормозные суппорты Brembo G Sessanta / Brembo

Цветами суппортов можно управлять прямо со смартфона с помощью специального приложения. На видеоролике возможности новинки продемонстрированы на мотоцикле, однако производитель планирует применить новую технологию и для автомобильных суппортов.

Новые суппорты с подсветкой идеально подойдут к зеркальным тормозным дискам Greentive, представленным Brembo в прошлом году.