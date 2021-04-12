В нем применен принцип оригами.

Исследователи из Сеульского национального университета, Гарвардского университета и Hankook Tire and Technology Co. заново изобрели колесо. Hankook Origami – это колесо, которое меняет форму и идеально подходит для изучения чужих планет.

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Колесо-трансформер Hankook Origami может использоваться на полноразмерном автомобиле. Оно меняет форму непосредственно во время движения, чтобы обеспечить наилучшее сцепление и проходимость на различных типах поверхности. Колесо способно выдерживать высокие нагрузки до 1019 кг.

Согласно публикации в Science Robotic, инновационное колесо разрабатывалось очень давно, а последний прототип имеет бесчисленные совершенствования по сравнению с предыдущими моделями.

Колесо меняет форму, одним нажатием кнопки, увеличивая площадь поверхности контакта с 46 до 80 сантиметров. Первая форма, узкая, подходит для скользкой местности, как песок, тогда как вторая идеально подходит для прохода через препятствия, обеспечивая максимальное сцепление.

Фото: колесо-трансформер Hankook Origami / Hankook/Science Robotic

Конструкция колеса состоит из трех слоев толстых, гибких мембран, состоящих наружу, что делает их мягкими и способными поглощать искривления пересеченной местности. Панели, которые не складываются, зажатые алюминиевыми деталями, вырезанными лазером, для максимальной долговечности, тогда как внутренние фиксирующие пластины удерживают колесо от выравнивания, когда оно меняет форму.

Каждое колесо способно выдержать нагрузку в 10 ± 2 килоньютонов. Переход от одной формы в другую занимает пять секунд. Как можно увидеть в видео, исследователи все еще работают над тем, чтобы синхронизировать все четыре колеса, когда они трансформируются, но настоящим достижением здесь является то, что они смогли применить колеса на действующем транспортном средстве.

Идея этого прототипа колеса заключается в том, чтобы создать колесо, которое одинаково хорошо будет работать на различных поверхностях, включая и внеземные ландшафты.

До коммерческого применения таких колес еще пройдет немало времени. Исследователи говорят, что коммерческая привлекательность могла бы возрасти, если бы они покрыли внешние пластины традиционным каучуком, но они признают, что промышленное/военное использование гораздо лучше подходит для такого продукта.