У ньому застосовано принцип орігамі.

Дослідники з Сеульського національного університету, Гарвардського університету та Hankook Tire and Technology Co. заново винайшли колесо. Hankook Origami – це колесо, що змінює форму й ідеально підходить для вивчення чужих планет.

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Колесо-трансформер Hankook Origami може використовуватись на повнорозмірному автомобілі. Воно міняє форму безпосередньо під час руху, аби забезпечити якнайкраще зчеплення та прохідність на різних типах поверхні. Колесо здатне витримувати високі навантаження до 1019 кілограмів.

Згідно з публікацією у Science Robotic, інноваційне колесо розроблялося дуже давно, а останній прототип має незліченні вдосконалення, порівняно з попередніми моделями.

Колесо змінює форму, одним натисканням кнопки, збільшуючи площу поверхні контакту з 46 до 80 сантиметрів. Перша форма, вузька, підходить для слизької місцевості, як пісок, тоді як друга ідеально підходить для проходу через перешкоди, забезпечуючи максимальне зчеплення.

Фото: колесо-трансформер Hankook Origami / Hankook/Science Robotic

Конструкція колеса складається з трьох шарів товстих, гнучких мембран, які складаються назовні, що робить їх м’якими та здатними поглинати викривлення з пересіченої місцевості. Панелі, що не складаються, затиснуті алюмінієвими деталями, вирізаними лазером, для максимальної довговічності, тоді як внутрішні фіксуючі пластини утримують колесо від вирівнювання, коли воно змінює форму.

Кожне колесо здатне витримати навантаження в 10 ± 2 кілоньютон. Перехід від однієї форми в іншу займає п’ять секунд. Як можна побачити у відео, дослідники все ще працюють над тим, щоб синхронізувати всі чотири колеса, коли вони трансформуються, але справжнім досягненням тут є те, що вони змогли застосувати колеса на діючому транспортному засобі.

Ідея цього прототипу колеса полягає в тому, аби створити колесо, що однаково добре працюватиме на різноманітних поверхнях, включаючи і позаземні ландшафти.

До комерційного застосування таких колес ще мине чимало часу. Дослідники кажуть, що комерційна привабливість могла б зрости, якщо вони покрили зовнішні пластини традиційним каучуком, але вони визнають, що промислове / військове використання набагато краще підходить для такого продукту.