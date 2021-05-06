Користувач може керувати підсвічуванням супортів зі свого смартфона.

Компанія Brembo є світовим лідером у виробництві гальмівних систем, а нова розробка італійської компанії виводить її на новий рівень, оскільки супорти G Sessanta – перші “розумні” механізми такого роду в історії.

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Концептуальні гальмівні супорти Brembo G Sessanta зовні подібні до перших супортів, випущених Brembo у 1972 році, якщо комусь потрібен ретрофутуризм у таких деталях. А от підсвічування має не лише естетичну користь, а й практичну: кольорові сигнали підкажуть водію, що настав час для заміни колодок, а ще світло за колісними дисками може дублювати стоп-сигнали.

Фото: гальмівні супорти Brembo G Sessanta / Brembo

Кольорами супортів можна управляти прямо зі смартфона за допомогою спеціального додатку. На відеоролику можливості новинки продемонстровані на мотоциклі, однак виробник планує застосувати нову технологію і для автомобільних супортів.

Нові супорти з підсвічуванням ідеально пасуватимуть до дзеркальних гальмівних дисків Greentive, представлених Brembo минулого року.