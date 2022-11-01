Как и большинство крупных международных компаний Bridgestone вынуждены покинуть российский рынок.

Японский производитель шин Bridgestone приступил к процессу поиска местного покупателя на свои российские активы. Об этом говорится в заявлении компании от 31 октября.

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“В свете общей неопределенности и постоянных проблем со снабжением в РФ, компания Bridgestone объявляет, что начала процесс поиска местного покупателя для своих российских активов. После принятого в марте решения о приостановке всей производственной деятельности в России, а также замораживания любых новых инвестиций и Приостановка всех экспортных поставок компания тщательно обдумывает долгосрочное решение в интересах своих сотрудников, клиентов и поставщиков”, – говорится в сообщении.

Bridgestone присутствует в России с 1998 года и насчитывает в стране более 1000 сотрудников – преимущественно на заводе по производству шин в Ульяновске и в офисе по продажам и маркетингу в Москве.

"С момента объявления в марте компания продолжает поддерживать своих российских сотрудников, выплачивая им заработную плату и социальные выплаты в полном объеме. Согласно ценностям, продвигаемым Bridgestone E8 Commitment и в знак признания вклада своих сотрудников в течение многих лет, компания и в дальнейшем будет предоставлять такую же поддержку своим работникам", – добавили в компании.

Ожидается, что поиск покупателя и закрытие сделки займет несколько месяцев. Бизнес Bridgestone в России составляет менее 2% от глобального оборота компании.