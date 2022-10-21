Украинский производитель шин Rosava рассказал, что означают цветные полоски на протекторе, которые вызывают так много вопросов у автомобилистов.
Зачем они нужны полоски? Отличаются ли шины одной модели по качеству, если цветовые палитры разные? Наносят ли разноцветные полоски на экспортируемые шины?
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Подобное искусство создания мифов принадлежат львиной доле водителей, не имеющих информации. Для водителей цветные полоски никакой информации не несут.
Цветные полоски:
- Это маркировка каждой модели шины, типоразмера, которая наносится при производстве.
- Цветная маркировка наносится на резиновую ленту еще в начале изготовления заготовки протектора. Затем протекторная резина нарезается на куски, соответствующие длине шины.
- Маркировка помогает работникам производства в правильном осуществлении всех технологических процессов – с легкостью отличать заготовки покрышек по модели, типоразмеру и другим параметрам.
- Также маркировочные символы помогают специалистам по логистике больших составов быстро определять необходимую модель шины.
- Для покупателя шин маркировки помогите легко узнать изделия из одной серии (по дате производства).