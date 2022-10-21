Украинский производитель шин Rosava рассказал, что означают цветные полоски на протекторе, которые вызывают так много вопросов у автомобилистов.

Зачем они нужны полоски? Отличаются ли шины одной модели по качеству, если цветовые палитры разные? Наносят ли разноцветные полоски на экспортируемые шины?

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Подобное искусство создания мифов принадлежат львиной доле водителей, не имеющих информации. Для водителей цветные полоски никакой информации не несут.

Цветные полоски: