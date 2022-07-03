Україну накрили дощі, тож багато хто з водіїв згадав про відносно новий тип гуми – дощові шини. Що вони насправді можуть і чи варто дощового літа свідомо взувати машину саме у такі покришки?

Рух під час дощу – саме під час дощу, а не просто мокрою дорогою, є одним з ключових режимів їзди авто з точки зору безпеки. Адже саме опади бувають винні у тому, що автомобіль перетворюється на по подобу судна, яке дуже важко керується.

Широкі і глибокі канавки для відводу води – основна ознака так званих дощових шин. Решта характеристик – на рівні звичайних літніх моделей.

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З цієї причини виробники автомобільних шин років двадцять тому виокремили у своїй номенклатурі категорію дощових шин. Вони були “заточені” на рух поверхнею, де тримається шар води. Щоб пояснити, для чого потрібні дощові шини, треба сказати кілька слів про аквапланування – одне з найстрашніших явищ, з якими тільки може зустрітися водій сучасного автомобіля.

Коли машина швидко їде по щедро змочуваній дощем дорозі, настає мить, коли шини не встигають протискувати шар води, не дістають до асфальту і колеса спливають на водяному клині, який вони “нагорнули” перед собою. Машина фактично вже не їде, а пливе. У такому випадку немає сенсу ані крутити кермо, ані гальмувати. Залишається скинути газ та чекати, що станеться раніше – автомобіль вилетить з дороги у довільному напрямку чи встигне уповільнитись і схопитися протектором за дорогу.

Вихід на аквапланування: обертаючись, шина “нагортає” перед собою клин води, яка нарешті через високу швидкість не встигає розтікатися в сторони.

Тому у провідних виробників шин з’явилася ідея випускати моделі шин, які забезпечать надійну керованість авто та підвищену безпеку руху навіть у дощову погоду. Деякі виробники позиціонують їх як шини для прохолодного літа або для регіонів зі складними кліматичними умовами.

Як влаштовані дощові шини

Фактично дощові моделі – це літні шини. У них відповідного гатунку гумова суміш протектора, вони не мають ламелей та розвинених шашок у плечовій зоні. Але є власні “дощові” особливості малюнка протектора.

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В першу чергу конструктори дощових шин звертають увагу на відведення води з плями контакту шини з дорогою. Тому головна зовнішня відмінність дощових шин – широкі повздовжні канавки для відведення води на протекторі. Їх може бути як одна, так і декілька – аж до чотирьох. Між собою вони бувають з’єднані каналами, через які врешті-решт вода виводиться вбік за межі плями контакту.

У дощових шин система відведення води з плями контакту з дорогою має високу “продуктивність” (на прикладі Nokian Tyres Hakka Blue 2).

Ще один варіант ефективного відводу води з-під шини – протектор з широкими V-подібними канавками в центрі доріжки. Зазначимо, що на шинах з широким профілем (225 мм та більше) цей спосіб втрачає ефективність та їх навряд чи можна буде вважати дощовими, оскільки на високій швидкості вода не встигає подолати весь шлях від центру бігової доріжки до її країв.

Відповідно, дощові шини можуть бути як направленого обертання, так і ні. Крім того, малюнок протектора і склад гумового компаунду підібрані таким чином, щоб забезпечити добре зчеплення з мокрим асфальтом.

Рекомендація “Авто 24”

Дощові шини – сегмент, почасти надуманий маркетологами. Адже у більшості країн світу сезон дощів за тривалістю і близько не можна порівнювати з зимовим або літнім сезоном. Але те, що дощові шини краще інших працюють у дощ, правда. Ми б радили купувати їх не тим, хто звик зображувати з себе Шумахера за несприятливих погодних умов, а тих, хто змушений експлуатувати машину за будь-якої погоди. На мокрій дорозі під час опадів така гума дійсно забезпечить більший рівень безпеки. А головним засобом безпеки при поїздках у дощ буде не комплект дощових шин, а правильно обрана швидкість руху.

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