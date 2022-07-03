Украину накрыли дожди и многие водители вспомнили об относительно новом типе резины – дождевых шинах. Что они на самом деле могут и стоит ли дождливым летом сознательно обувать машину именно в такие покрышки?

Движение во время дождя – именно во время дождя, а не просто по мокрой дороге – является одним из ключевых режимов езды с точки зрения безопасности. Ведь именно осадки бывают виноваты в том, что автомобиль превращается в глиссующий катер, который не поддается управлению и останавливается совсем не там, где хотел бы его водитель.

Широкие и глубокие канавки для отвода воды – основной признак так называемых дождевых шин. Остальные характеристики – на уровне обычных летних моделей.

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По этой причине производители автомобильных шин лет двадцать назад выделили в своей номенклатуре категорию дождевых шин. Которые "заточили" под движение по поверхности, на которой держится слой воды. Чтобы объяснить, для чего нужны дождевые шины, нужно сказать пару слов об аквапланировании – одном из самых неприятных явлений, с которыми только может встретиться водитель современного автомобиля.

Когда машина быстро едет по обильно смачиваемой дождем дороге, наступает мгновение, когда шины не успевают продавливать слой воды и перестают доставать до асфальта. Колеса всплывают на водяном клине, который они "нагребли" перед собой. Машина фактически уже не едет, а плывет. В таком случае нет смысла ни крутить руль, ни тормозить. Остается сбросить газ и ждать, что произойдет раньше – автомобиль вылетит с дороги в произвольном направлении или успеет замедлиться и схватиться за дорогу протектором.

Выход на аквапланирование: вращаясь, шина "нагребает" перед собой клин воды, который в конце концов из-за высокой скорости не успевает растекаться в стороны и машина всплывает.

Поэтому у ведущих производителей шин появилась идея выпускать модели, которые обеспечат надежную управляемость авто и повышенную безопасность даже в дождливую погоду. Некоторые производители позиционируют их в качестве шин для прохладного лета или для регионов со сложными климатическими условиями.

Как устроены дождевые шины

Фактически дождевые модели – это летние шины. У них соответствующего сорта резиновая смесь протектора, и в отличие от зимних, они не имеют ламелей на протекторе и развитых шашек в его плечевой зоне. При этом есть собственные "дождевые" особенности рисунка протектора.

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В первую очередь конструкторы дождевых шин обращают внимание на отвод воды из пятна контакта шины с дорогой. Поэтому главное внешнее отличие дождевых шин – широкие продольные канавки для отвода воды на протекторе. Она может быть и одна, и несколько – вплоть до четырех. Канавки соединяются каналами с другими зонами протектора, через которые наконец вода выводится в сторону за пределы пятна контакта.

У дождевых шин система отвода воды из пятна контакта с дорогой обладает высокой “производительностью” (на примере Nokian Tyres Hakka Blue 2).

Еще один вариант эффективного отвода воды из-под шины – протектор с широкими V-образными канавками в центре дорожки. Отметим, что на шинах с широким профилем (225 мм и более) этот способ теряет эффективность и их вряд ли можно считать дождливыми, поскольку на высокой скорости вода не успевает преодолеть весь путь от центра беговой дорожки до ее краев.

Соответственно дождевые шины могут быть как направленного вращения, так и нет. Кроме того, рисунок протектора и состав резинового компаунда подобраны таким образом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с мокрым асфальтом.

Рекомендация “Авто 24”

Дождевые шины – сегмент, отчасти надуманный маркетологами. Ведь в большинстве стран мира сезон дождей по продолжительности и близко нельзя сравнивать с зимним или летним сезоном. Но то, что дождевые шины лучше других работают в дождь, правда. Мы бы советовали покупать их не тем, кто привык изображать из себя Шумахера при неблагоприятных погодных условиях, а тех, кто вынужден эксплуатировать машину в любую погоду. На мокрой дороге в осадки такая резина действительно обеспечит больший уровень безопасности. Главным же средством безопасности при поездках в дождь будет не комплект дождевых шин, а правильно выбранная скорость движения.

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