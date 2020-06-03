Недаремно дощ за офіційними формулюваннями відносять до умов обмеженої видимості – це справді не найкращі умови для водіння. Але небезпека будь-якого дощу - не лише в поганій видимості.

Дощ загрожує безпеці за двома напрямками – він перешкоджає водіям бачити одне одного і погіршує зчеплення коліс з дорогою. І першій, і другій небезпеці можна успішно протистояти, якщо дотримуватись кількох нескладних правил.

Під час дощу у водія два головних завдання: побачити інших учасників дорожнього руху та дати побачити себе

Майте на увазі, що навіть легкий грибний дощик може будь якої миті перетворитися на зливу, як то кажуть, стіною. Тому треба знизити швидкість і максимально підвищити увагу.

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Увімкніть ближнє світло фар, аби чітко позначити себе на дорозі. В принципі денні ходові вогні теж годяться на цю роль, але при опадах, особливо за містом, автомобіль має бути позначений вогнями і ззаду. Будьте обережні із задніми протитуманними ліхтарями – на малих дистанціях і за відсутності густого туману вони засліплюють тих, хто їде ззаду.

Забезпечте чистоту вікон і дзеркал щоб добре бачити обстановку навколо себе. Для цього в салон має надходити свіже повітря з вулиці, а передні вікна – обдуватися з кліматичної установки. Швидкому розпотіванню вікон сприяє увімкнення кондиціонеру. Якщо його немає, можна трохи відкрити одне з передніх вікон.

Дорога робиться слизькою, особливо в перші хвилини дощу, коли вода розмочує шар забруднень, що зібралися на асфальті. Фрагменти грунту і мікрочастинки гуми з шин, змішані з водою, перетворюються на ефективне мастило. Через певний час вода знесе цю змазку на узбіччя.

Аквапланування – одна з найсерйозніших небезпек під час дощу. Буває достатньо і 50 км/год, аби машина спливла на водяному клину і цілком втратила керованість. Звісно, чим інтенсивніше дощ, щобільша небезпека “спливти”, але багато залежить від моделі шин та ступеню їх зносу. Тому тут не варто орієнтуватися на швидкість інших машин.

На мокрій дорозі автомобіль може несподіванно втратити керування. Причина – аквапланування через перевищення безпечної швидкості

Памятаймо про ями. Під будь-якою калюжею може ховатися небезпечний провал асфальту, і бува, розірваною шиною і розваленим диском справа не обмежується. Через несподівано пошкоджене в ямі колесо ви можете втратити керування і вилетіти з дороги. Тому треба тримати помірну швидкість на незнайомих і підозрілих відрізках шляху, вкритих водою.

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Бійтеся гідроудару, бо це велика неприємність. Навіть якщо попереду гарантовано рівний асфальт, не забувайте, що під час зливи він може непомітно привести вас до затопленого місця. А якщо двигун “сьорбне” води, станеться гідроудар і двигун потребуватиме ремонту, за ціною близького до ціни цілого мотора. Тому слідкуйте за глибиною і майте на увазі, що час, витрачений на перечікування, майже завжди коштує дешевше, ніж капіталка двигуна.

Гідроудар – ще одна небезпека, яка чатує на автомобіліста під час негоди. Для більшості легковиків небезпечні калюжі глибші 40 см

Зупинятись розумно, а не на дорозі. Цілком правильно буде зупинитись, якщо ви бачите, що ваші “двірники” не можуть впоратися з потоками води. Але краще не робити цього просто на дорозі, бо може знайтися такий собі шумахер, що не помітить вас за пеленою дощу. Повільно рухаючись, спробуйте знайти місце на узбіччі або порожньому тротуарі – і не забудьте увімкнути аварійку.

Рекомендація Авто24

Дощ – несприятливі умови для водія. Цей постулат треба взяти за правило і завжди пам’ятати, що легкий приємний дощик може стати причиною великих труднощів.

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