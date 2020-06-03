Недаром дождь по официальным формулировкам относят к условиям ограниченной видимости - это действительно не лучшие условия для вождения. Но опасность любого дождя не только в плохой видимости.

Дождь угрожает безопасности по двум направлениям – он препятствует водителям видеть друг друга и ухудшает сцепление колес с дорогой. И первой, и второй опасности можно успешно противостоять, если придерживаться нескольких несложных правил.

Во время дождя у водителя две главные задачи: увидеть других участников дорожного движения и дать увидеть себя

Имейте в виду, что даже легкий грибной дождик может в любой момент превратиться в ливень, что называется, стеной. Поэтому надо снизить скорость и максимально повысить внимание.

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Включите ближний свет фар, чтобы четко обозначить себя на дороге. В принципе дневные ходовые огни тоже годятся на эту роль, но при осадках, особенно за городом, автомобиль должен быть обозначен огнями и сзади. Будьте осторожны с задними противотуманными фонарями – на малых дистанциях и при отсутствии густого тумана они ослепляют тех, кто едет сзади.

– Обеспечьте чистоту стекол и зеркал чтобы хорошо видеть обстановку вокруг себя. Для этого в салон должен поступать свежий воздух с улицы, а передние окна – обдуваться климатической установкой. Быстрому распотеванию окон способствует включение кондиционера. Если его нет, можно приоткрыть одно из передних окон.

– Дорога становится скользкой, особенно в первые минуты дождя, когда вода размачивает слой загрязнений, собравшихся на асфальте. Фрагменты почвы и микрочастицы резины из шин, смешанные с водой, превращаются в эффективную смазку. Через некоторое время вода смоет ее на обочину.

Аквапланирование – одна из самых серьезных опасностей во время дождя. Бывает достаточно и 50 км/ч, чтобы машина всплыла на водяном клине и полностью потеряла управляемость. Конечно, чем интенсивнее дождь, что большая опасность "всплыть", но многое зависит от модели шин и степени их износа. Поэтому здесь не стоит ориентироваться на скорость других машин.

На мокрой дороге автомобиль может неожиданно потерять управление. Причина – аквапланирование из-за превышения безопасной скорости

Помните о ямах. В любой луже может скрываться опасный провал асфальта, и бывает, разорванной шиной и развалившимся диском дело не ограничивается. Через неожиданно поврежденное в яме колесо вы можете потерять управление и вылететь с дороги. Поэтому надо держать умеренную скорость на незнакомых и подозрительных отрезках пути, покрытых водой.

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Бойтесь гидроудара, потому что это большая неприятность. Даже если впереди гарантированно ровный асфальт, не забывайте, что во время ливня он может незаметно привести вас в затопленное место. А если двигатель "хлебнет" воды, произойдет гидроудар и двигатель потребует ремонта, по цене близкого к цене целого мотора. Поэтому следите за глубиной и имейте в виду, что время, потраченное на пережидание, почти всегда стоит дешевле, чем капиталка двигателя.

Гидроудар – еще одна опасность, подстерегающая автомобилиста во время непогоды. Для большинства легковушек опасны лужи глубже 40 см

Останавливаться разумно, а не на дороге. Совершенно верно будет остановиться, если вы видите, что ваши “дворники” не могут справиться с потоками воды. Но лучше не делать этого прямо на дороге, потому что может найтись некий шумахер, который не заметит вас за пеленой дождя. Медленно двигаясь, попробуйте найти место на обочине или пустом тротуаре - и не забудьте включить аварийку.

Рекомендация Авто24

Дождь – неблагоприятные условия для водителя. Этот постулат надо взять за правило и всегда помнить, что легкий приятный дождик может стать причиной большого труда.

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