Український виробник шин Rosava розповів що означають кольорові смужки на протекторі, які викликають так багато питань в автомобілістів.
Навіщо вони потрібні смужки? Чи вирізняються шини однієї моделі за якістю, якщо палітри кольорів різні? Чи наносять різнобарвні смужки на шини, що йдуть на експорт?
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Подібне мистецтво створення міфів належать левовій частці водіїв, які не володіють даною інформацією. Для водіїв кольорові смужки жодної інформації не несуть.
Кольорові смужки:
- Це маркування кожної моделі шини, типорозміру, яке наноситься під час виробництва.
- Кольорове маркування наноситься на гумову стрічку ще на початку виготовлення заготовки протектору. Потім протекторна гума нарізується на шматки, які відповідають довжині шини.
- Маркування допомагає працівникам виробництва правильно здійснювати всі технологічні процеси – з легкістю відрізняти заготовки покришок за моделлю, типорозміром та іншими параметрами.
- Також символи маркування допомагають фахівцям з логістики великих складів швидко визначати необхідну модель шини.
- Для покупця шин маркування допоможіть легко впізнати вироби з однієї серії (за датою виробництва).