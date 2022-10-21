Український виробник шин Rosava розповів що означають кольорові смужки на протекторі, які викликають так багато питань в автомобілістів.

Навіщо вони потрібні смужки? Чи вирізняються шини однієї моделі за якістю, якщо палітри кольорів різні? Чи наносять різнобарвні смужки на шини, що йдуть на експорт?

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Подібне мистецтво створення міфів належать левовій частці водіїв, які не володіють даною інформацією. Для водіїв кольорові смужки жодної інформації не несуть.

Кольорові смужки: