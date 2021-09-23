Концептуальная модель называется Aura, но производителя у электрокара нет, зато он является продуктом четырех британских инжиниринговых компаний, которые объединены и финансируются британским правительством через "Бюро транспортных средств с нулевыми выбросами" (Office for Zero Emission Vehicles, OZEV).

Перед командой разработчиков Aura стоит четкая задача: создать экологически чистый автомобиль с формами классического британского спорткара и запасом хода не менее 400 миль на одном заряде.

Группа разработчиков объединилась под названием Niche Vehicle Network (NVN), но это не название бренда. Параллельно с электрокаром, NVN разрабатывает программное обеспечение, которое позволит находить быстрые доступные точки зарядки и обеспечит оптимизацию энергии в реальных условиях.

Команда NVN нацелена на диапазон пробега около 400 миль (643 км) на одной зарядке. Такой пробег должен обеспечить двойной аккумулятор, содержащий два блока по 44 кВт-ч каждый. Один из них установлен спереди, другой – под шасси. Эта конфигурация предназначена для облегчения обслуживания и оптимизации распределения веса для более аутентичного ощущения классического спортивного автомобиля.

Разработчики не сообщают, когда покажут физический прототип и вообще не предоставляют никаких сроков, как и информации о цене и производстве, поэтому дальнейшая судьба проекта пока туманна, как и сам Альбион.

Фото: визуализация концепта Aura / Autoblog