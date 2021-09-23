Концептуальна модель називається Aura, але виробника в електрокара немає, натомість він є продуктом чотирьох британських інжинірингових компаній, які об’єднані та фінансуються британським урядом через "Бюро транспортних засобів з нульовими викидами" (Office for Zero Emission Vehicles, OZEV).

Перед командою розробників Aura стоїть чітка задача: створити екологічно чистий автомобіль з формами класичного британського спорткара та запасом ходу не менше 400 миль на одному заряді.

Група розробників об’єдналась під назвою Niche Vehicle Network (NVN), але це не є назвою бренду. Паралельно з електрокаром, NVN розробляє програмне забезпечення, яке дозволить знаходити найшвидші доступні точки зарядки та забезпечить оптимізацію енергії в реальних умовах.

Команда NVN націлена на діапазон пробігу близько 400 миль (643 км) на одному заряді. Такий пробіг має забезпечити подвійний акумулятор, який містить два блоки по 44 кВт-год кожен. Один з них встановлений спереду, інший – під шасі. Ця конфігурація призначена для полегшення обслуговування та оптимізації розподілу ваги для більш автентичного відчуття класичного спортивного автомобіля.

Розробники не повідомляють, коли покажуть фізичний прототип та взагалі не надають жодних термінів, як і інформації про ціни та виробництво, тому подальша доля проєкту поки є туманною, як і сам Альбіон.

Фото: візуалізація концепта Aura / Autoblog