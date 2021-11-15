Компания Electrogenic из Оксфорда специализируется на конверсии классических и винтажных автомобилей на более современный транспорт – электромобили. В своем последнем творении они пошли немного дальше, сохранив оригинальную четырехскоростную трансмиссию.

Electrogenic берется перевести на электротягу любой автомобиль, от Volkswagen Beetle до Rolls-Royce Silver Shadow. Но в последнем проекте с Porsche 356 инженеры сделали кое-что впервые – совместили электромотор и механическую коробку передач.

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В отличие от других конверсий Electrogenic, эта предполагает установку механической трансмиссии, которая связывает 110-сильный электромотор, размещенный сзади, с колесами. Также упоминается максимальный крутящий момент силовой установки-235 Нм.

Такая конверсия обходится заказчику от 30 000 до 50 000 фунтов стерлингов (примерно 1-1,8 млн гривен), в зависимости от того, какую мощность и запас хода будет иметь рестомод.