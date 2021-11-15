Компанія Electrogenic з Оксфорду спеціалізується на конверсії класичних та вінтажних автомобілів на більш сучасний транспорт – електромобілі. У своєму останньому творінні вони пішли трохи далі, зберігши оригінальну чотиришвидкісну трансмісію.

Electrogenic береться перевести на електротягу будь-який автомобіль, від Volkswagen Beetle до Rolls-Royce Silver Shadow. Але в останньому проєкті з Porsche 356 інженери зробили дещо вперше – поєднали електромотор та механічну коробку передач.

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На відміну від інших конверсій Electrogenic, ця передбачає встановлення механічної трансмісії, яка зв’язує 110-сильний електромотор, розміщений ззаду, з колесами. Також згадується максимальний крутний момент силової установки – 235 Нм.

Така конверсія обходиться замовнику від 30 000 до 50 000 фунтів стерлінгів (приблизно 1–1,8 млн гривень), залежно від того, яку потужність та запас ходу матиме рестомод.