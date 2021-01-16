Каждая попытка стоила ему около 23 фунтов, а общая сумма стоимости провалившихся экзаменов составила 3600 фунтов.

42-летний мужчина сдавал письменный экзамен на знание правил дорожного движения 157 раз и только в 158-й раз смог его успешно завершить. Достойна уважения наполеглевисть стоила ему больше 137 тысяч гривен, в пересчете по текущему курсу обмена валют. И подобных абитуриентов в Великобритании хватает, согласно рейтингу от Select Car Leasing.

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Второе место в антирейтинге заняла 30-летняя женщина, которая смогла сдать теоретический экзамен только с 117 раза, заплатив за экзамены 2961 фунтов стерлингов.

Замыкает тройку самых упорных абитуриентов 72-летний пенсионер, который 72 раза пытался пройти тест и сдал его только с 73-й попытки. Это обошлось ему в 3200 фунтов стерлингов.

Экзамен на водительские права в Соединенном Королевстве считается одним из самых сложных в мире. В теоретической части, для успешного выполнения теста, необходимо правильно ответить минимум на 43 из 50 вопросов.