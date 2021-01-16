Кожна спроба коштувала йому близько 23 фунтів, а загальна сума вартості провалених іспитів склала 3600 фунтів.

42-річний чоловік складав письмовий іспит на знання правил дорожнього руху 157 разів і лише на 158-й раз зміг його успішно завершити. Гідна поваги наполеглевість коштувала йому більше 137 тисяч гривень, в перерахунку, за поточним курсом обміну валют. І подібних абітурієнтів у Великобританії вистачає, згідно з рейтингом від Select Car Leasing.

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Друге місце в антирейтингу зайняла 30-річна жінка, яка змогла скласти теоретичний іспит лише з 117 разу, заплативши за іспити 2961 фунтів стерлінгів.

Замикає трійку найбільш наполегливих абітурієнтів 72-річний пенсіонер, який 72 рази намагався пройти тест і склав його лише із 73-ї спроби. Це обійшлось йому у 3200 фунтів стерлінгів.

Іспит на водійські права в Сполученому Королівстві вважається одним з найскладніших в світі. В теоретичній частині, для успішного виконання тесту, необхідно правильно відповісти мінімум на 43 з 50 питань.