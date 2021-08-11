Стартап Drycycle выпускает электрифицированные велосипеды, которые обеспечивают не только защиту от дождя, но и защиту в ДТП и дополнительный комфорт передвижения. Цены на велокар на домашнем рынке начинаются с 14 995 фунтов стерлингов – это 556 200 гривен или 17 700 евро по текущим курсам обмена. И это дороже новенького Citroen C3, не говоря уже о С1 и Ami.

Одним из самых больших преимуществ велокара Drycycle для Европы является возможность передвигаться там, куда автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания въезд запрещен. Но все равно придется крутить педали внутри комичного на вид транспорта.

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DryCycle – это четырехколесный, полностью закрытый электрифицированный велосипед. Он имеет корпус из поликарбоната и алюминиевую раму, и даже прошел краш-тесты, подтвердив, что он значительно безопаснее, чем традиционный велосипед.

Кое-что из оснащения велокара заимствовано от автомобилей. Так, прозрачный навес, который выполняет роль крыши и лобового стекла, а также служит дверью, оснащен стеклоочистителем, передняя и задняя оптика, внутри есть автомобильное сиденье от OMP с опциональным подогревом, система отопления, электронная панель приборов и гидравлические тормоза. В качестве руля используются два “джойстика”.

Согласно законам Великобритании и ЕС, регулирующим использование электронных велосипедов, двигатель имеет ограниченную мощность в 250 Вт и позволяет разгоняться до максимальных 25 км/час. Встроенный аккумулятор обеспечивает дальность пробега на одном заряде в 80 километров.