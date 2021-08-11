Стартап Drycycle випускає електрифіковані велосипеди, які забезпечують не лише захист від дощу, а й захист у ДТП та додатковий комфорт пересування. Ціни на велокар на домашньому ринку починаються з 14 995 фунтів стерлінгів – це 556 200 гривень або 17 700 євро за поточними курсами обміну. І це дорожче за новенький Citroen C3, не кажучи вже про С1 та Ami.

Однією з найбільших переваг велокара Drycycle для Європи є можливість пересуватись там, куди автомобілям та мотоциклам з двигунами внутрішнього згорання в’їзд заборонений. Але все одно доведеться крутити педалі всередині комічного на вигляд транспорту.

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DryCycle – це чотириколісний, повністю закритий електрифікований велосипед. Він має корпус з полікарбонату та алюмінієву раму, і навіть пройшов краш-тести, підтвердивши, що він значно безпечніший, за традиційний велосипед.

Дещо з оснащення велокара запозичено від автомобілів. Так, прозорий навіс, що виконує роль даху і лобового скла, а також слугує дверима, оснащений склоочисником, передня та задня оптика, всередині є автомобільне сидіння від OMP з опційним підігрівом, система опалення, електронна панель приладів і гідравлічні гальма. У якості керма використовуються два “джойстика”.

Відповідно до законів Великої Британії та ЄС, що регулюють використання електронних велосипедів, двигун має обмежену потужність у 250 Вт і дозволяє розганятись до максимальних 25 км/год. Вбудований акумулятор забезпечує дальність пробігу на одному заряді у 80 кілометрів.