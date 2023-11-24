В прифронтовую зону боевых действий на разных участках обороны и наступления благотворители отправили семь полностью укомплектованных авторемонтных мастерских и еще 22 единицы разнообразного колесного транспорта.

Все передвижные СТО для ремонта и обслуживания колесной и гусеничной техники в полевых условиях построены на ходовой платформе DAF Leyland. Эта среднетоннажная полноприводная машина может считаться ровесницей аналогичной платформы советских времен ГАЗ-66, но с лучшими характеристиками.

"Британец" на 20 лошадиных сил мощнее "шишиги", на 85 см длиннее, имеет не двухместную, а трехместную кабину. Его грузоподъемность достигла 4,2 тонны, что практически вдвое больше советского образца. Таким образом, автомастерские на такой базе идут в прифронтовую зону с усиленной комплектацией сервисно-ремонтного оборудования, электрических агрегатов, компрессоров и инструментов.

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Появление этих машин в прифронтовой зоне позволит инженерным службам боевых подразделений проводить ремонт и сервисное обслуживание техники без ее отвода в тыл. Это будет способствовать мобильности и боеспособности наших войск в зоне боевых действий, улучшит их логистику.

Масштабный по объему техники и снаряжения транш для войска сформировали волонтеры ОО "Справа Громад" под патронатом народного депутата Петра Порошенко. Кроме автомастерских, для защитников отправлено семь передвижных банно-прачечных комплексов, шины для грузовиков, тягачи Foden, DAF и Tatra.

В этой партии много техники сервисно-ремонтного и бытового назначения, а также транспортные машины и разнообразное имущество и снаряжение. Фото: Европейская солидарность

Всего в десантные, сухопутные бригады и в подразделения артиллерийской разведки направляется 29 единиц автомобильной техники, 164 квадрокоптера DJI Mavic, 298 шин к автомобилям Урал-4320 и 260 болотоходных шин, а также строительные материалы для укрепления блиндажей. Сумма новой помощи достигла 51 млн грн.

"К сожалению, поврежденной техники у нас много. Семь авторемонтных мастерских – это самая большая партия, которая однократно отгружалась нашей командой. А также семь банно-прачечных комплексов. Мы стараемся успеть, чтобы они были в каждом батальоне, потому что уже зима", – рассказал Порошенко.