У прифронтову зону бойових дій на різних ділянках оборони та наступу благодійники відправили сім повністю укомплектованих авторемонтних майстерень та ще 22 одиниці різноманітного колісного транспорту.

Усі пересувні СТО для ремонту та обслуговування колісної й гусеничної техніки в польових умовах побудовано на ходовій платформі DAF Leyland. Ця середньотоннажна повнопривідна машина може вважатися ровесницею аналогічної платформи радянських часів ГАЗ-66, але з кращими характеристиками.

"Британець" на 20 кінських сил потужніший від "шишиги", на 85 см довший, має не двомісну, а тримісну кабіну. Його вантажність досягла 4,2 тони, що практично удвічі більше від радянського зразка. Таким чином, автомайстерні на такій базі йдуть у прифронтову зону з посиленою комплектацією сервісно-ремонтного обладнання, електричних агрегатів, компресорів та інструментів.

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Поява цих машин у прифронтовій зоні дозволить інженерним службам бойових підрозділів проводити ремонт і сервісне обслуговування техніки без її відведення в тил. Це сприятиме мобільності та боєздатності наших військ у зоні бойових дій, покращить їх логістику.

Масштабний за обсягом техніки та спорядження транш для війська сформували волонтери ГО "Справа Громад" під патронатом народного депутата Петра Порошенка. Окрім автомайстерень, для захисників відправлено сім пересувних лазне-пральних комплексів, шини для вантажівок, тягачі Foden, DAF і Tatra.

В цій партії багато техніки сервісно-ремонтного та побутового призначення, а також транспортні машини та різноманітне майно і спорядження. Фото: Європейська солідарність

Загалом в десантні, сухопутні бригади та в підрозділи артилерійської розвідки направляється 29 одиниць автомобільної техніки, 164 квадрокоптери DJI Mavic, 298 шин до автомобілів Урал-4320 і 260 болотохідних шин, а також будівельні матеріали для укріплення бліндажів. Сума нової допомоги сягнула 51 млн грн.

"На жаль, пошкодженої техніки у нас багато. Сім авторемонтних майстерень – це найбільша партія, яка одноразово відвантажувалася нашою командою. А також сім лазне-пральних комплексів. Ми намагаємося встигнути, щоб вони були у кожному батальйоні, бо вже зима", – розповів Порошенко.