Британские фермеры пригнали очередную партию полноприводных машин

Львовская королевская бригада получила от британских фермеров в рамках волонтерской программы "Пикапы для мира" автомобили в специально подготовленной однотонной камуфляжной окраске матовых оттенков.
ФОТО: Львовская ОВА|

Продуктовая линейка внедорожной техники изобилует мировыми брендами

Очередной 23-й по счету караван формировался за счет благотворителей Великобритании, Нидерландов, Италии, Дании, Ирландии, Бельгии и США. Это свидетельствует о том, что к инициативе "Пикапы для мира" уже присоединились более тысячи людей со всего мира.

Как сообщает Львовская ОВА, на этот раз машины получили воины 24-й ОМБр им. короля Даниила и отдельные фронтовые подразделения медицины. Пришли как пикапы, так и внедорожники.

В колонне доставленных машин заметны уже хорошо знакомые нашим читателям по прошлым публикациям и известные в войсках Mitsubishi L200, Mitsubishi Pajero, Nissan Navara, Isuzu D-MAX, Land Rover и другие известные марки и модели.

Фото: Львовская ОВА

Каждый транспорт волонтеры попутно загрузили коробками с гуманитарной помощью как для армейцев, так и для жителей прифронтовых территорий.

Количество доставленных автомобилей не сообщается, но есть уточнение, что благодаря этой инициативе количество переданных авто пересекло отметку в 700 единиц техники.

