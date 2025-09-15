Британські фермери пригнали чергову партію повнопривідних машин

Черговий 23-й за відліком караван формувався коштом доброчинців Британії, Нідерландів, Італії, Данії, Ірландії, Бельгії та США. Це свідчить про те, що до ініціативи "Пікапи для миру" вже долучилися понад тисячу людей з усього світу.

Як повідомляє Львівська ОВА, цього разу автівки отримали воїни 24-ї ОМБр ім. короля Данила та окремі фронтові підрозділи медицини. Прийшли як пікапи, так і позашляховики.

В колоні доставлених машин помітні вже добре знайомі нашим читачам за минулими публікаціями та знані у військах Mitsubishi L200, Mitsubishi Pajero, Nissan Navara, Isuzu D-MAX, Land Rover та інші відомі марки й моделі.

Фото: Львівська ОВА

Кожен транспорт волонтери попутно завантажили коробками з гуманітарною допомогою як для армійців, так і для жителів прифронтових територій. Кількість доставлених автомобілів не повідомляється, але є уточнення, що завдяки цій ініціативі кількість переданих авто перетнула позначку в 700 одиниць техніки.