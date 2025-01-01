Британські фермери у постачаннях пікапів зробили виняток

З початку повномасштабної війни це вже 21 конвой ініціатора акції "Пікапи для миру" Марка Лерда. Як повідомляє Департамент міжнародного співробітництва Львівської ОВА, з початку повномасштабного російського вторгнення фермер разом зі своїми друзями передав майже 600 автомобілів.

До Львівського транспортного хабу британські волонтери привели не нові, але у доброму технічному стані пікапи. Техніка попередньо пройшла відповідне технічне обслуговування, при потребі отримала ремонт, заміну систем, розхідників чи агрегатів.

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Усі машини мають матове темно-сіре та бруднувато-зелене фарбування без камуфляжної плямистої чи піксельної колористики. Кілька позашляховиків лишилися в оригінальному чорному кольорі.

Фото: Львівська ОВА

В кузовах деяких помітні комплекти шин, коробки з медикаментами, іншими товарами. Це вже стало традицією завантажувати кожен автомобіль гуманітарною допомогою для ЗСУ, переселенців та жителів прифронтових територій.

В основному прибули уже добре знані у військах Land Rover, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi L200 та машини інших іменитих брендів. Про ці автомобілі редакція Авто24 уже неодноразово писала.

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Нинішнього разу щодо типу доставлених машин фермери зробили виняток. В лінійці переданої техніки з’явився пасажирський бус Renault Trafic. В караванах британських фермерів вантажні та пасажирські мікроавтобуси, вантажні автомобілі масою понад 3,5 т донині практично не зустрічалися – лише пікапи, інколи кросовери.

Фото: Львівська ОВА

Машини з 21-го конвою "Пікапи для миру" цього разу дісталися автопаркам 24-ї ОМБр ім. короля Данила, підрозділам Національної гвардії України та інших бойовим частинам.

Нагадаємо, ініціатор проєкту Марк Лерд до організованої акції долучив понад 1000 волонтерів з-поміж громадян Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади, Нідерландів та Швеції.

Фото: Львівська ОВА