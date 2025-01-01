Британские фермеры в поставках пикапов сделали исключение

С начала полномасштабной войны это уже 21 конвой инициатора акции "Пикапы для мира" Марка Лерда. Как сообщает Департамент международного сотрудничества Львовской ОВА, с начала полномасштабного российского вторжения фермер вместе со своими друзьями передал почти 600 автомобилей.

Во Львовский транспортный хаб британские волонтеры привели не новые, но в хорошем техническом состоянии пикапы. Техника предварительно прошла соответствующее техническое обслуживание, при необходимости получила ремонт, замену систем, расходников или агрегатов.

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Все машины имеют матовое темно-серое и грязновато-зеленое окрашивание без камуфляжной пятнистой или пиксельной колористики. Несколько внедорожников остались в оригинальном черном цвете.

Фото: Львовская ОВА

В кузовах некоторых заметны комплекты шин, коробки с медикаментами, другими товарами. Это уже стало традицией загружать каждый автомобиль гуманитарной помощью для ВСУ, переселенцев и жителей прифронтовых территорий.

В основном прибыли уже хорошо известные в войсках Land Rover, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi L200 и машины других именитых брендов. Об этих автомобилях редакция Авто24 уже неоднократно писала.

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На этот раз в отношении типа доставленных машин фермеры сделали исключение. В линейке переданной техники появился пассажирский автобус Renault Trafic. В караванах британских фермеров грузовые и пассажирские микроавтобусы, грузовые автомобили массой более 3,5 т до сих пор практически не встречались – только пикапы, иногда кроссоверы.

Фото: Львовская ОВА

Машины с 21-го конвоя "Пикапы для мира" на этот раз достались автопаркам 24-й ОМБр им. короля Даниила, подразделениям Национальной гвардии Украины и другим боевым частям.

Напомним, инициатор проекта Марк Лерд к организованной акции привлек более 1000 волонтеров из числа граждан Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, Нидерландов и Швеции.

Фото: Львовская ОВА