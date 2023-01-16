В очередной партии вооружения от Великобритании – гусеничный БТР FV430 Bulldog.

БТР FV430 Bulldog будет частью нового пакета военной помощи Великобритании для Украины. Всего будет предоставлено более сотни бронированных транспортных средств, сколько из них гусеничных БТР Bulldog – неизвестно.

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его цитирует редактор военной редакции Sky News Дебора Хейнса.

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Помимо БТР Bulldog, в него войдет уже ранее анонсированная рота танков Challenger 2, батарея с 8 155-мм САУ AS-90 (еще две батареи будут предоставлены впоследствии), десятки дронов, 100 000 боеприпасов, сотни ракет (GMLRS, StarAM, AM), запчасти для транспортных средств.

Бен Уоллес заявил в Парламенте, цитирует TheGuardian: “Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости. И гарантировать, что в 2023 году и дальше, если это будет необходимо, Украина сохранит свою динамику при поддержке международного сообщества, которая, как никогда, настроена на то, что незаконное и неспровоцированное вторжение Путина терпит крах“.

FV430 Mk.3 Bulldog – это модернизированный вариант бронетранспортера британской армии FV430. Созданный компанией BAE Systems для миссии британских военных в Ираке в 2006 году, БТР получил динамическую и противоминную защиту. Также на машине обновили дизельный двигатель и управляющий механизм. Масса выросла до 15,3 т.

FV430 – платформа для ряда бронемашин армии Великобритании. Находится в эксплуатации с 1960-х годов. Моторно-трансмиссионное отделение FV430 расположено слева, а водительское место – справа. Экипаж состоит из двух человек. Вместимость десантного отделения – 8-10 бойцов. Вес – 13 т. Максимальная скорость – 72 км/ч, запас хода – 590 км (по шоссе), запас горючего – 454 литра на 590 км. Вооружение – один пулемет калибра 7,62 мм, система защитных дымов.