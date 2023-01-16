В черговій партії озброєння від Великобританії - гусенечний БТР FV430 Bulldog.

БТР FV430 Bulldog буде частиною нового пакету військової допомоги Великої Британії для України. Всього буде надано понад сотню броньованих транспортних засобів, скільки з них гусеничних БТР Bulldog – невідомо.

Про це заявив міністр оборони Об’єднаного Королівства Бен Воллес. Його цитує редактор військової редакції Sky News Дебора Хейнс.

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Окрім БТР Bulldog до нього увійде вже раніше анонсована рота танків Challenger 2, батарея з 8 155-мм САУ AS-90 (ще дві батареї будуть надані згодом), десятки дронів, 100 000 боєприпасів, сотні ракет (GMLRS, Starstreak, AMRAAM), запчастини до транспортних засобів.

Бен Воллес заявив у Парламенті, цитує TheGuardian: “Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості. І гарантувати, що у 2023 році та надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свою динаміку за підтримки міжнародної спільноти, яка, як ніколи, налаштована на те, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна зазнає краху“.

FV430 Mk.3 Bulldog – це модернізований варіант бронетранспортера британської армії FV430. Створений компанією BAE Systems для місії британських військових у Іраку в 2006 році, БТР отримав динамічний та протимінний захист. Також на машині оновили дизельний двигун та рульовий механізм. Натомість вага зросла до 15,3 т.

FV430 – платформа для низки бронемашин армії Великої Британії. Перебуває в експлуатації з 1960-их років. Моторно-трансмісійне відділення FV430 розташоване ліворуч, а місце водія – праворуч. Екіпаж складається з двох осіб. Місткість десантного відділення – 8-10 бійців. Вага – 13 т. Максимальна швидкість – 72 км/год, запас ходу – 590 км (по шосе), запас пального – 454 літри на 590 км. Озброєння – один кулемет калібру 7,62 мм, система захисних димів.