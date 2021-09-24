Кольца от фирмы Edward Fleming могут быть изготовлены из деталей любого автомобиля. В первой серии колец есть модели из деталей Mini Cooper, Lamborghini Huracan и Ford Fiesta.

Кольца изготавливаются Эдвардом Флемингом в партнерстве с британской фирмой Scrap Car Comparison. В кольцах используются материалы из утилизированных каталитических нейтрализаторов.

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Первая модель изготовлена ​​из обломков Mini Cooper. Кольцо украшено красными, белыми и синими камнями, а также гравировкой Union Jack (британский флаг). Бриллиант расположен в центре стилизованного автомобильного колеса, воспроизводит дизайн диска Minilight. На внутреннюю поверхность кольца также наносится гравировка, выполненная в виде номерного знака для автомобиля – можно персональную надпись или уже готовую.

Фото: кольцо в стиле Mini Cooper / Edward Fleming

Кольцо из деталей Ford Fiesta щедро украшенное бриллиантами, а две его секции с драгоценными камнями имитируют фары популярного хэтчбека. Эта модель также выполняется в голубом цвете, базовом для Fiesta. И имеет гравировку на внутренней стороне.

Фото: кольцо в стиле Ford Fiesta / Edward Fleming

Если Mini Cooper и Ford Fiesta слишком консервативны для вас и вашего партнера, Edward Fleming также создал кольцо из деталей суперкара Lamborghini Huracan. Модель доступна в желтом и белом золоте, а бриллиантовая отделка напоминает выхлопную трубу итальянского суперкара. Кольцо также имеет детали из углеродного волокна и многогранный дизайн, как и сам автомобиль.

Фото: кольцо в стиле Lamborghini Huracan / Edward Fleming