Каблучки від фірми Edward Fleming можуть бути виготовлені з деталей будь-якого автомобіля. У першій серії перснів є моделі з деталей Mini Cooper, Lamborghini Huracan та Ford Fiesta.

Кільця виготовляються Едвардом Флемінгом у партнерстві з британською фірмою Scrap Car Comparison. У каблучках використовуються матеріали з утилізованих каталітичних нейтралізаторів.

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Перша модель виготовлена з уламків Mini Cooper. Кільце прикрашене червоними, білими та синіми каменями, а також гравіюванням Union Jack (британський прапор). Діамант розміщений в центрі стилізованого автомобільного колеса, що відтворює дизайн диску Minilight. На внутрішній поверхні каблучки також наноситься гравіювання, виконане у вигляді номерного знаку для автомобіля – можна замовити персональний напис чи вже готовий.

Фото: каблучка в стилі Mini Cooper / Edward Fleming

Кільце з деталей Ford Fiesta щедро прикрашене діамантами, а дві його секції з коштовним камінням імітують фари популярного хетчбека. Ця модель також виконується у блакитному кольорі, базовому для Fiesta. І має гравіювання на внутрішньому боці.

Фото: каблучка в стилі Ford Fiesta / Edward Fleming

Якщо Mini Cooper та Ford Fiesta занадто консервативні для вас та вашого партнера, Edward Fleming також створив кільце з деталей суперкара Lamborghini Huracan. Модель доступна у жовтому та білому золоті, а діамантове оздоблення нагадує вихлопну трубу італійського суперкара. Кільце також має деталі з вуглецевого волокна та багатогранний дизайн, як і сам автомобіль.

Фото: каблучка в стилі Lamborghini Huracan​​​​​​​ / Edward Fleming