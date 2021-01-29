Южнокорейский концерн сотрудничал с компанией Urban Air Port для создания инфраструктуры для будущих eVTOL, а правительство Великобритании поддержало этот проект.

Автопромышленность готовится не только к массовому переходу на электрокары, но и к более отдаленной перспективе распространения персональных транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой – VTOL и электрических eVTOL. В четверг правительство Великобритании вступило в помощь воплощения одного из таких проектов в реальность.

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Hyundai заявила, что правительство Великобритании выбрало компанию Urban Air Port, которая сосредоточена на будущей инфраструктуре eVTOL, победителем конкурса Future Flight Challenge. Стартап Urban Air Port уже получает поддержку от Hyundai, но теперь оба будут иметь поддержку и грант правительства Великобритании в размере 1,6 миллиона долларов.

Hyundai планирует поднять в небо собственный eVTOL к 2028 году. Однако Hyundai заявляет, что отсутствие инфраструктуры для футуристических летательных аппаратов остается значительным барьером для их принятия. Итак, южнокорейская компания решила сотрудничать с инфраструктурной компанией, ориентированной на развертывание 200 таких станций по всему миру в течение следующих пяти лет.

Если они действительно появятся, порты eVTOL обещают бесшовные соединения для электрических автомобилей, автобусов, электрокаров, скутеров и других видов транспортных средств. Hyundai также считает, что эти порты не просто помогут уменьшить количество автомобилей на дороге и уменьшить заторы, но и откроют экономические возможности для грузовых перевозчиков.