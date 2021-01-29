Південнокорейський концерн співпрацював з компанією Urban Air Port для створення інфраструктури для майбутніх eVTOL, а уряд Великобританії підтримав цей проект.

Автопромисловість готується не лише до масового переходу на електрокари, а й до більш віддаленої перспективи поширення персональних транспортних засобів з вертикальним зльотом та посадкою – VTOL та електричних eVTOL. В четвер уряд Великобританії вступив на допомогу втілення одного з таких проектів у реальність.

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Hyundai заявила, що уряд Великобританії обрав компанію Urban Air Port, яка зосереджена на майбутній інфраструктурі eVTOL, переможцем конкурсу Future Flight Challenge. Стартап Urban Air Port вже отримує підтримку від Hyundai, але тепер обидва матимуть підтримку та грант уряду Великобританії у розмірі 1,6 мільйона доларів.

Hyundai планує підняти в небо власний eVTOL до 2028 року. Однак Hyundai заявляє, що відсутність інфраструктури для футуристичних літальних засобів залишається значним бар'єром для їх прийняття. Отже, південнокорейська компанія вирішила співпрацювати з інфраструктурною компанією, орієнтованою на розгортання 200 таких станцій по всьому світу протягом наступних п’яти років.

Якщо вони справді з’являться, порти eVTOL обіцяють безшовні з’єднання для електричних автомобілів, автобусів, електрокарів, скутерів та інших видів транспортних засобів. Hyundai також вважає, що ці порти не просто допоможуть зменшити кількість автомобілів на дорозі та зменшити затори, а й відкриють економічні можливості для вантажних перевізників.