Експерти проаналізували, як може змінитися вартість електроенергії для публічних станцій і домашніх зарядок. Головний висновок – вдома заряджатись поки що вигідно, але публічні зарядки вже надто дорогі. При таких цінах вже дешевше експлуатувати авто з ГБО.

З 2021 року в Україні набирають чинності відразу кілька змін тарифоутворення на ринку електроенергії, які можуть позначитися і на вартості підзарядки автомобілів на електротязі - як при заряді від домашньої мережі, так і на загальнодоступних комерційних станціях.

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У першому випадку мова йде про скасування "пільгових" 90 копійок за перші 100 кВт-год для побутових споживачів, а в другому - про підвищення ціни розподілу енергії по високовольтних електромережах для непобутових в зв'язку з введенням системи RAB-тарифів.

Ціна домашньої зарядки

Як зазначив нам керівник напрямку Yasno E-mobility, що включає мережу з 28 швидких зарядних станцій, Ігор Ковальов, власники електрокарів, в основному заряджають машину з дома, з урахуванням збереження можливості споживати електроенергію за дешевшим "нічним" тарифом. Серйозного впливу на вартість зарядки вони не відчують.

Справа в тому, що такі водії в будь-якому випадку і раніше перевищували 100 кВт-год на місяць, на яку поширювалися "пільгові" 90 копійок - таким чином вони зможуть продовжити заряджати машину по тарифу в 1,68 грн за кВт-год.

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Заряджають машину з дому близько 80% всіх електромобілістів України. При цьому ті з них, хто вдома встановив двофазні лічильники, зможуть продовжити користуватися "нічним" тарифом, який передбачає зниження стандартної ставки на 50% (до 84 копійок за кВт-год) при споживанні в період з 23:00 до 7:00.

Обидва тарифи дають можливість значно економити споживачеві. На повну денну зарядку електромобіля з акумулятором на 24 кВт-год з нинішнім тарифом його власник витратить 40 грн. При цьому за 100 км машина в середньому споживає 18 кВт-год, зазначив засновник компанії ELmob Захар Пашун.

Вартість на електрозаправках підвищиться

"Домашні" ціни істотно нижче пропонованих на комерційних зарядних станціях - сьогодні, говорить Пашун, останні знаходяться в діапазоні 6-9 грн за кВт-год в разі "швидких" станцій. Вони дозволяють зарядити акумулятор на 80% за 20 хвилин.

На менш потужних комерційних зарядних пристроях середня ціна кіловата знаходиться на рівні 3-6 грн, відзначили представники одного з великих об'єднань електромобілістів України.

Таким чином, для заряду 18 кВт-год, необхідного для того щоб проїхати 100 км, у споживача вже сьогодні йде до 162 грн. Це, наприклад, перевищує номінальну вартість автогазу, середня ціна якого складає 12,34 грн / л при середньому споживанні в 10-12 л на 100 км. Власнику машини з ГБО, відповідно, ті ж 100 км обійдуться щонайменше на 10 грн дешевше.

Однак нинішні ціни на електрозаправках незабаром повинні зрости, спрогнозував Ігор Ковальов з Yasno E-mobility.

Це станеться у зв'язку з переглядом умов формування тарифу на розподіл енергії по високовольтних електромережах для непобутових споживачів. Рішення пов'язане з введенням системи RAB-тарифів, покликаних стимулювати операторів електромереж вкладатися в модернізацію власної інфраструктури.

З 1 січня тариф на розподіл був підвищений в середньому по Україні на 16% і 32% в залежності від необхідної підприємству потужності (1 або 2 клас напруги).

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У разі компанії ДТЕК "Київські електромережі" тариф для 2-го класу напруги (понад 27,5 кВт необхідної потужності - "швидкі" станції, відзначимо, вимагають близько 50 кВт) був підвищений до 374,28 грн за МВт-год без урахування ПДВ (відповідно - 0,375 грн за кВт-год) проти 285,84 грн за МВт-год в попередній період.

Тариф на розподіл - лише частина від загальної вартості електроенергії для підприємств, в яку входить ще оптова ціна покупки ресурсу (середньозважена в перші 10 днів 2021 року - 1,2 грн за кВт-год на ринку "на добу вперед"), націнка постачальника, тариф на передачу та інші складові.

Однак навіть одне підвищення тарифу на розподіл може позначитися на рівні кінцевих цін на електрозаправках. "Публічні зарядки - це конкурентний ринок, і кожен оператор буде вирішувати питання ціноутворення, враховуючи цей фактор. Але за нашими оцінками, оператори зарядних станцій не мають достатнього запасу міцності (прибутку), який дозволив би безболісно реагувати на коливання цін на електроенергію в ринку. Тому можливий поступовий ріст ціни послуги ", - зазначив Ковальов.

Ціни на зарядку, як в Європі

В об'єднанні електромобілістів відзначили, що перехід українців на електротранспорт може сповільнитися навіть просто при перевищенні ціни експлуатації електромобілів над машинами на інших видаї палива. Зовсім погіршить ситуацію доведення цін на зарядних станціях до нинішньої вартості в Європі: зараз вона знаходиться на рівні 30-50 євроцентів за кВт-год (10-17 грн),

Щоб запобігти "європеїзації" ціни, в об'єднанні готуються вимагати у контролюючих органів впровадити пільговий тариф на споживання комерційними електрозаправками в нічний період.

Однак не погодився з тим, що зростання ціни електроенергії торкнеться нинішньої аудиторії електрокарів автоексперт Андрій Волощенко. Він зазначив, що "швидкісні зарядки і раніше робили їзду на електромобілі не найдешевшою, так як вона вже порівнянна з автогазом. Однак дешевизна - це не єдина і зовсім не ключова фішка електромобілів. По-перше, вони, навіть старі Leaf, добре справляються за рахунок низького центру ваги. А по розгінної динаміці деякі можуть зрівнятися з суперкарами. Tesla Model X розганяється від 3,4 секунди до 100 км / год. Яка різниця власникам таких авто, на скільки відсотків подорожчає електрика? " - риторичним питанням підсумовує Волощенко.