Китайський концерн Alibaba Group став повноцінним автовиробником. Днями було презентовано першій електрокар їх нового бренду IM.

У листопаді минулого року компанії SAIC та Alibaba Group створили марку Zhiji Auto. Прем’єра першого електромобіля під брендом IM (Intelligence in Motion) пройшла в онлайн-форматі. На презентації було показано не тільки електроседан, який надійде у продаж вже наступного року, але й SUV-модель, що вийде пізніше.

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Седан комплектується двома електричними моторами сумарною потужністю 544 кінських сил. Для моделі заявлені дві акумуляторні батареї – 93 кВт-год та 115 кВт-год, які підтримають бездротові зарядки. Автономність з акумуляторів на 115 кВт-год повинна складати не менше 870 кілометрів.

В інтер’єрі облаштують 39-дюймову цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий екран для управління другорядними функціями електрокару. Особливістю седана стане також вбудований відеореєстратор Carlog, який буде встановлено на даху над лобовим склом. До його складу входять відразу три камери з охопленням в 180 градусів та можливістю знімання в 4K.