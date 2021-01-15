Китайский концерн Alibaba Group теперь еще стал полноценным автопроизводителем. На днях был презентован первый электрокар их нового бренда IM.

В ноябре прошлого года компании SAIC и Alibaba Group создали марку Zhiji Auto. Премьера первого электромобиля под брендом IM (Intelligence in Motion) прошла в онлайн-формате. На презентации был показан не только электроседан, который поступит в продажу уже в следующем году, но и SUV-модель, которая выйдет позже.

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Седан оснащается двумя электрическими моторами суммарной мощностью 544 лошадиных сил. Для модели заявлены две аккумуляторные батареи – 93 кВт-ч и 115 кВт-ч, которые поддержат беспроводные зарядки. Автономность из аккумуляторов на 115 кВт-ч должна составлять не менее 870 километров.

В интерьере обустроят 39-дюймовую цифровую панель приборов и 12,8-дюймовый экран для управления второстепенными функциями электрокара. Особенностью седана станет также встроенный видеорегистратор Carlog, который будет установлен на крыше над лобовым стеклом. В его состав входят сразу три камеры с охватом в 180 градусов и возможностью съемки в 4K.