Эксперты проанализировали, как может измениться стоимость электроэнергии для публичных станций и домашних зарядок. Главный вывод – дома заряжаться пока выгодно, но публичные зарядки уже слишком дороги. При таких ценах уже дешевле эксплуатировать авто с ГБО.

С 2021 года в Украине вступают в силу сразу несколько изменений тарифообразования на рынке электроэнергии, которые могут сказаться и на стоимости подзарядки автомобилей на электротяге – как при заряде от домашней сети, так и на общедоступных коммерческих станциях.

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В первом случае речь идет об отмене "льготных" 90 копеек за первые 100 кВт-час для бытовых потребителей, а во втором – о повышении цены распределения по высоковольтным электросетям для небытовых в связи с введением системы RAB-тарифов.

Цена "домашней" подзарядки

Как отметил нам руководитель направления Yasno E-mobility, включающее сеть с 28 быстрых зарядных станций, Игорь Ковалев, владельцы электрокаров в основном заряжают машину с дома, с учетом сохранения возможности потреблять электроэнергию по более дешевому "ночному" тарифу. Серьезного влияния на стоимость зарядки они не почувствуют.

Дело в том, что такие водители в любом случае по-прежнему превышали 100 кВт-час в месяц, на которую распространялись "льготные" 90 копеек – таким образом они смогут продолжить заряжать машину по тарифу в 1,68 грн за кВт-час.

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Заряжают машину из дома около 80% всех электромобилистов Украины. При этом те из них, кто дома установил двухфазные счетчики, смогут продолжить пользоваться “ночным" тарифом, который предусматривает снижение стандартной ставки на 50% (до 84 копеек за кВт-ч) при потреблении в период с 23:00 до 7:00.

Оба тарифы дают возможность значительно экономить потребителю. На полную дневную зарядку электромобиля с аккумулятором на 24 кВтч с нынешним тарифом его владелец потратит 40 грн. При этом за 100 км машина в среднем потребляет 18 кВт-ч, отметил основатель компании ELmob Захар Пашун.

Стоимость на электрозаправках повысится

"Домашние" цены существенно ниже предлагаемых на коммерческих зарядных станциях – сегодня, говорит Пашун, остальные находятся в диапазоне 6-9 грн за кВт-ч в случае "быстрых" станций. Они позволяют зарядить аккумулятор на 80% за 20 минут.

На менее мощных коммерческих зарядных устройствах средняя цена киловатта находится на уровне 3-6 грн, отметили представители одного из крупных объединений электромобилистоив Украины.

Таким образом, для заряда 18 кВт-ч, необходимого для того, чтобы проехать 100 км, у потребителя уже сегодня идет до 162 грн. Это, например, выше стоимости автогаза, средняя цена которого составляет 12,34 грн/л при среднем потреблении в 10-12 л на 100 км. Владельцу машины с ГБО, соответственно, те же 100 км обойдутся минимум на 10 грн дешевле.

Однако нынешние цены на электрозаправках вскоре должны вырасти, прогнозирует Игорь Ковалев с Yasno E-mobility.

Это произойдет в связи с пересмотром условий формирования тарифа на распределение по электросетям для бытовых потребителей. Решение связано с введением системы RAB-тарифов, призванных стимулировать операторов электросетей вкладываться в модернизацию собственной инфраструктуры.

С 1 января тариф на распределение был повышен в среднем по Украине на 16% и 32% в зависимости от необходимой предприятию мощности (1 или 2 класс напряжения).

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В случае компании ДТЭК "Киевские электросети" тариф для 2-го класса напряжения (более 27,5 кВт необходимой мощности – "быстрые" станции, отметим, требуют около 50 кВт) был повышен до 374,28 грн за МВт-ч без учета НДС (соответственно – 0,375 грн за кВт-ч) по сравнению с 285,84 грн за МВт-ч в предыдущий период.

Тариф на распределение – лишь часть от общей стоимости электроэнергии для предприятий, в которую входит еще оптовая цена покупки ресурса (средневзвешенная в первые 10 дней 2021 года – 1,2 грн за кВт-ч на рынке "на сутки вперед"), наценка поставщика, тариф на передачу и другие составляющие.

Однако даже одно повышение тарифа на распределение может сказаться на уровне конечных цен на электрозаправках. "Публичные зарядки – это конкурентный рынок, и каждый оператор будет решать вопросы ценообразования, учитывая этот фактор. Но по нашим оценкам, операторы зарядных станций не имеют достаточного запаса прочности (прибыли), который позволил бы безболезненно реагировать на колебания цен на электроэнергию на рынке. Поэтому возможен постепенный рост цен на услуги", – отметил Ковалев.

Цены на зарядку, как в Европе

В объединении электромобилистов отметили, что переход украинцев на электротранспорт может замедлиться даже просто при превышении цены эксплуатации электромобилей над машинами на других видах топлива. Совсем ухудшит ситуацию доведение цен на зарядных станциях до нынешней стоимости в Европе: сейчас она находится на уровне 30-50 евроцентов за кВт-ч (10-17 грн),

Чтобы предотвратить "европеизацию" цен, в объединении готовятся требовать у контролирующих органов внедрить льготный тариф на потребление коммерческими электрозаправками в ночное время.