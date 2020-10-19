Это реклама аккумуляторов Die Hard, но в ней все, как в фильме: Джон Маккейн, автомобили, гонки, плохие парни, стрельба и взрывы.

Сюжет рекламного ролика Die Hard с Брюсом Уиллисом в главной роли очень похож на одноименный фильм. У главного героя есть проблема, которую он стремится решить мирно, но плохие парни мешают ему это сделать. Однако впоследствии они пожалеют об этом, ведь он настоящий "крепкий орешек"…

На этот раз проблема героя Брюса – аккумулятор, который сел на его стареньком Lincoln Town Car 1986 года. Владелец автомобиля отправляется в магазин батарей, но видит, что поганцы на Hummer мешают ему добраться до магазина. Поэтому он врывается в торговую точку, разбив собой окно, выбирает аккумулятор, потом лезет с ним по вентиляционной шахте, а потом убегает от преследователей. Свое название Die Hard (крепкий орешек) аккумуляторная батарея оправдывает тем, что даже после удара об голову врага и попадания в АКБ крупнокалиберной пули, она все же позволяет автомобилю завестись и спасает главного героя. Таким образом, в двухминутном ролике есть все то, за что любят фильм "Крепкий орешек" и Джона Маккейна.

Напомним историю марки Lincoln.

Смотрите видео с Брюсом Уиллисом: