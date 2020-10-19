Це реклама акумуляторів Die Hard, але в ній все, як у фільмі: Джон Маккейн, автомобілі, перегони, погані хлопці, стрілянина та вибухи.

Сюжет рекламного ролику акумуляторів Die Hard з Брюсом Уіллісом у головній ролі дуже схожий на однойменний фільм. У головного героя є проблема, яку він прагне вирішити мирно, але погані хлопці заважають йому це зробити. Але згодом вони пожалкують про це, адже у він справжній "міцний горішок"…

Цього разу проблема героя Брюса – акумулятор, який сів на його старенькому Lincoln Town Car 1986 року. Власник автомобіля вирушає до магазину акумуляторів, але бачить поганців на Hummer, які перешкоджають йому дістатись магазину. Тому він вривається до торгівельної точки, розбивши собою вікно, обирає акумулятор, потім лізе з ним вентиляційною шахтою, а згодом тікає від переслідувачів. Свою назву Die Hard (міцний горішок) акумуляторна батарея виправдовує тим, що навіть після удару об голову ворога та потрапляння в АКБ великокаліберної кулі, вона все ж дає змогу автомобілю завестись і рятує головного героя. Таким чином, у двохвилинному ролику є все те, за що люблять фільм "Міцний горішок" та Джона Маккейна.

Нагадаємо історію марки Lincoln.

Дивіться відео з Брюсом Віллісом: