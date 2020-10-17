З цією маркою у нас трохи дивна історія: славетний бренд чомусь залишається малопоширеним в Україні, хоча грає на вигідному полі люксових та ексклюзивних авто. Авто24 розбиралися з історією американського преміуму та місцями, де все ще можна купити автомобілі Lincoln.

Lincoln – oдна з небагатьох американських марок, що перетнувши 100-річний віковий рубіж, вижила в епоху нещадних ліквідацій та поглинань. Свідок золотої ери заокеанського автопрому, цей бренд все ще залишається на плаву з цілою низкою недешевих моделей і представництвом на найпотужніших ринках світу. За бажання свіжий Lincoln можна придбати і в Україні.

Lincoln – насправді заслужена американська марка преміальних авто, які мало відомі в Європі

Машини з ім’ям 16-го американського президента вперше з’явилися на шляхах, коли світ твердо зрозумів практичну і комерційну привабливість автомобіля. Це був 1917-й рік, і нову марку заснував Генрі Ліланд – інженер, який до того створив перший американський люксовий бренд Cadillac.

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Тож не дивно, що новий бренд Ліланда теж був задуманий як преміальний. Таким він і залишився по сьогодні, хоча вже 1922-го року виробництво перейшло у власність Ford.

Цікаво, що батько автомобілізації Генрі Форд в ту пору ще начебто сповідував ідею дешевого народного авто – і робив ставку виключно на масову модель T, яка в базовому виконанні коштувала аж 260 доларів. Дивно, що це не завадило фордівцям встановити ціну на свій Lincoln в 5000 доларів. Попри високу ціну, перші моделі мали успіх.

Перші моделі Lincoln (фото 1 та 2) коштували приблизно у двадцятеро дешевше, ніж найдоступніша модель тодішнього ринку Ford T (фото 3)

Далі Lincoln Motor Company назавжди залишився під крилом Ford як топовий бренд концерну – вище власне Ford і Mercury. І що цікаво, доволі довго – аж до 1970-х – “Лінкольн” не мав з народними “Фордами” нічого спільного, крім двигунів. Хоча в штатівському автопромі було заведено будувати на одній платформи і бюджетні моделі, і преміальні дизайнерські творіння.

“Лінкольни” завжди були типовими “американцями”, і велику частину цих рис зберегли дотепер

“Лінкольни” легко конкурували з “Каділлаками” і “Роллс-Ройсами”, пишалися своїми 12-циліндровими V-подібними моторами і поповнювали гаражі президентів Америки. Так-так, разом з Cadillac роль Limousine One найчастіше грали саме Lincoln. Відповідно, віддані громадяни із заможних прошарків американського суспільства також дуже часто обирали для себе розкішні седани Lincoln Continental або Town Car.

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Але прийшов час і навіть найконсервативніша частина автомобільного світу зрозуміла, що є дещо зручніше за седани. Одним з перших про це наважився проголосити Lincoln Motor Company, який 1998-го випустив на ринок великий преміальний позашляховик – Lincoln Navigator. Відтоді у модельній лінійці компанії почали множитися SUV та кросовери: Navigator, Aviator, Nautilus (він же MKX), Corsair. І нині їх у каталозі більше, ніж седанів.

Лінійка Lincoln сьогодні складається здебільшого з великих та середніх кросоверів: Navigator, Aviator, Nautilus, Corsair

Купити Lincoln в Україні сьогодні можна лише за допомогою приватних постачальників, і майже виключно у вживаному вигляді – оскільки офіційно марка в Європі не представлена. Певно, за великого бажання можна замовити машину зі стоку та дилерських майданчиків у самій Америці. Проте, і без того вибір свіжих 3 – 4 літніх “Лінкольнів” доволі великий. Здебільшого це буде флагманський Navigator, нещодавно знятий з виробництва трохи менший MKT та “малюк” за американськими мірками – кросовер MKC.

Седани поступово покидають виробничу програму люксової американської марки

Чимало також на українських інтернет-майданчиках “лінкольнівських” седанів MKZ та Continental. Природньо, що це будуть комфортабельні, щедро укомплектовані машини справді високого класу, з багатолітровими двигунами та ще й з неординарною, виразною зовнішністю. Але маємо зазначити, що на 2021-й модельний рік седанів у лінійці вже не значиться…

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