С этой маркой у нас немного странная история: знаменитый бренд почему-то остается малораспространенным в Украине, хотя играет на выгодном поле люксовых и эксклюзивных авто. Авто24 разбирались с историей американского премиума и местами, где все еще можно купить автомобили Lincoln.

Lincoln – одна из немногих американских марок, которая перешагнув 100-летний возрастной рубеж, выжила в эпоху беспощадных ликвидаций и поглощений. Свидетель золотой эры заокеанского автопрома, этот бренд все еще остается на плаву с целым рядом недешевых моделей и представительством на самых емких рынках мира. При желании свежий Lincoln можно приобрести и в Украине.

Lincoln – на самом деле заслуженная американская марка премиальных авто, которые мало известны в Европе

Машины с именем 16-го американского президента впервые появились на дорогах, когда мир уже осознал практическую и коммерческую привлекательность автомобиля. Это был 1917-й год, и новую марку основал Генри Лиланд – инженер, который до этого создал первый американский люксовый бренд Cadillac.

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Неудивительно, что новый бренд Лиланда тоже был задуман как премиальный. Таким он и остался по сей день, хотя уже в 1922-м году производство перешло в собственность Ford.

Интересно, что отец автомобилизации Генри Форд в ту пору еще вроде бы исповедовал идею дешевого народного авто – и делал ставку исключительно на массовую модель T, которая в базовом исполнении стоила аж 260 долларов. Странно, что это не помешало фордовцам установить цену на свой Lincoln в 5000 долларов. Несмотря на высокую цену, первые модели имели успех.

Первые модели Lincoln (фото 1 и 2) стоили примерно в двадцать раз дешевле, чем самая доступная модель тогдашнего рынка Ford T (фото 3)

Далее Lincoln Motor Company навсегда остался под крылом Ford как топовый бренд концерна – выше собственно Ford и Mercury. И что интересно, довольно долго – вплоть до 1970-х – “Линкольн” не имел с народными “Фордами” ничего общего, кроме двигателей. Хотя в штатовском автопроме было заведено строить на одной платформе и бюджетные модели, и премиальные дизайнерские творения.

“Линкольны” всегда были типичными "американцами", и большую часть этих черт сохранили до сих пор

“Линкольны” легко конкурировали с “Кадиллаками” и “Роллс-Ройсами”, гордились своими 12-цилиндровыми V-образными моторами и регулярно пополняли гаражи президентов Америки. Да-да, вместе с Cadillac роль Limousine One чаще всего играли именно Lincoln. Соответственно, патриотично настроенные граждане из состоятельных слоев американского общества также часто выбирали для себя роскошные седаны Lincoln Continental или Town Car.

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Но пришло время и даже самая консервативная часть автомобильного мира поняла, что есть нечто удобнее седанов. Одной из первых об этом решилась провозгласить Lincoln Motor Company, которая в 1998-м выпустил на рынок большой премиальный внедорожник – Lincoln Navigator. С тех пор в модельной линейке компании начали множиться SUV и кроссоверы: Navigator, Aviator, Nautilus (он же MKX), Corsair. И сейчас их в каталоге больше, чем седанов.

Линейка Lincoln сегодня состоит в основном из крупных и средних кроссоверов: Navigator, Aviator, Nautilus, Corsair

Купить Lincoln в Украине сегодня можно только с помощью частных поставщиков, и почти исключительно в подержанном виде – поскольку официально марка в Европе не представлена. Вероятно, при большом желании можно заказать новый Lincoln со стока и дилерских площадок в самой Америке. Однако, и без того выбор относительно свежих 3-4 летних “Линкольнов” довольно велик. По большей части это будет флагманский Navigator, а еще – недавно снятый с производства чуть меньший MKT и "малыш" по американским меркам-кроссовер MKC.

Седаны постепенно покидают производственную программу люксовой американской марки

Немало также на украинских интернет-площадках и "линкольновских" седанов MKZ и Continental. Естественно, что это будут комфортабельные, щедро укомплектованные машины действительно высокого класса, с многолитровыми двигателями да еще и с неординарной, яркой внешностью. Но должны отметить, что на 2021-й модельный год седанов в линейке уже не значится…

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